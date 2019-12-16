التعادل الايجابي يخيم على اجواء مباراة الريال وفالنسيا

2019/12/16 | 02:21 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - رياضة

استطلع نادي ريال مدريد من فرض التعادل القاتل بهدف لمثله أمام فالنسيا، في معقل الخفافيش "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الليجا.

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