دراسة تنصح بتأخير تناول الرضع للأرز

2019/12/16 | 02:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

تبدأ الأمهات في تقديم الأطعمة الصلبة للرضيع بعد بلوغه 6 أشهر، وتتوفر حبوب الإفطار (السريال) المصنوعة من الأرز للصغار لسهولة بلعها، ولأنها

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