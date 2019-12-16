2019/12/16 | 03:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

عبّر ممثلو الايزيديين عن خشيتهم من ألا يضمن قانون الانتخابات الجديد زيادة في عدد مقاعدهم، مبينين أنهم يستحقون 4 مقاعد بعد أن تجاوز تعدادهم 450 ألف نسمة، وفي حين أبدى ممثلو المسيحيين رضاهم عن مشروع القانون إذ إن مقاعد الكوتا ما زالت هي نفسها ضمن المشروع، لفتت اللجنة القانونية النيابية إلى أن هناك عدداً من المشكلات تكتنف نظام الكوتا ومنها الكوتا النسائية من بينها عدم وجود تمثيل مناسب للنساء على مستوى الأقضية.

وفي وقت رجح مصدر نيابي أن تشهد جلسة اليوم الاثنين تصويت مجلس النواب على جميع الفقرات المختلف عليها، ناقش مجلس القضاء الاعلى دور المجلس في ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات.

وقال النائب عن الايزيديين صائب خدر لـ”الصباح”: ان ممثلي الاقليات والايزيديين على وجه الخصوص طالبوا بكتب رسمية لرئاسة البرلمان واللجنة القانونية بزيادة مقاعد الكوتا ولا سيما ان قرار المحكمة الاتحادية ربط عدد مقاعد الأقليات بالتعداد السكاني، مبيناً أن الايزيديين تجاوز عددهم 450 الف نسمة لذلك نستحق 4 مقاعد نيابية وفق المادة 49 من الدستور.

بينما لفت رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني خلال حديث لـ”الصباح” الى ان المسيحيين ليس لديهم اي مخاوف وهواجس من مشروع قانون الانتخابات الجديد لان مقاعد الكوتا ما زالت نفسها ضمن المشروع، مشيرا الى ان المسيحيين متفقون مع بقية الأقليات على تفاصيل قانون انتخابات مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأقليات تتمسك بـ {الكوتا} وتدعو لزيادة مقاعدها) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأقليات تتمسك بـ {الكوتا} وتدعو لزيادة مقاعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).