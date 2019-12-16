31 مليون لتر من المشتقات لانجاح الموسم الزراعي في نينوى

2019/12/16 | 03:16 - المصدر: الصباح

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بغداد / طارق الاعرجي

اكدت شركة توزيع المنتجات النفطية استمرارها بتجهيز اصحاب المولدات الاهلية والحكومية والقطاع الخاص بحصتهم للشهر الحالي من مادة الكاز لتعويض النقص الحاصل بالكهرباء، مفصحة عن تخصيصها أكثر من 31 مليون لتر من المشتقات لانجاح الخطة الزراعية في محافظة نينوى.

وقال معاون مدير عام الشركة التابعة لوزارة النفط حسين طالب في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان عملية التجهيز تتم بحسب التعليمات النافذة وبعد التأكد من التزام اصحاب المولدات بالتشغيل الفعلي لها وتجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي ضمن المساحة الجغرافية المحددة لهم.

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