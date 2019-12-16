فيديو: 5 نصائح للاستفادة من تطبيق ترجمة جوجل أثناء السفر

2019/12/16 | 03:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لا يأتي تطبيق (ترجمة جوجل) Google Translate مثبتًا بشكل مسبق على معظم الهواتف الذكية، ولكنه تطبيق لا غنى عنه عند السفر.حيث يتمتع بمزايا عديدة منها: الترجمة الفورية لعلامات الشوارع وقوائم الطعام من خلال الكاميرا، وحفظ العبارات الأكثر استخدامًا، وتنزيل اللغات للترجمة بدون اتصال بالإنترنت، وغير ذلك الكثير.

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