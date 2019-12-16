6 صفات سلبية لدى الشريك تدمّر زواجك

2019/12/16 | 03:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / المشاكل الزوجية قد لا تشكّل خطراً على الزواج، فهناك دائماً سبيل لمناقشتها والتوصل إلى حلول، ولكن الصفات السلبية أو السلوكيات التي تؤثر على العلاقة بين الزوجين، تُعد مصدراً للخطر وقد تؤدي إلى تدمير الزواج إذا لم يتم التفكير فيها وتعديلها.وفيما يلي 6 صفات سلبية للزواج، تعرّفي إليها وكافحيها للحفاظ على زواجك..1- […]

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