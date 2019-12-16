5 أساليب تساعد في الوقاية من إنفلونزا الخنازير

2019/12/16 | 04:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / إنفلونزا الخنازير هو أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تنتقل من الخنازير إلى الإنسان عند التعامل مع تلك الحيوانات بصورة مباشرة بشكل عام وهو ليس مرضاً حديثاً بل كان من المعتاد أن تحدث العدوى بين الخنازير فقط، ولكن التطوّرات التي حدثت في الفيروس أدت إلى انتقال العدوى من الخنزير للإنسان، ومن الإنسان للإنسان فيما […]

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