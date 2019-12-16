حسن أحراث - استيقظ يا عمر.. استيقظ يا شهيد

2019/12/16 | 04:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث في الذكرى 44 لاغتيال الشهيد عمر بنجلون(18 دجنبر 1975)***استيقظ يا عمر لترى المسخ النقابي..استيقظ لترى المسخ السياسي..استيقظ لترى نماذج المسخ تتراقص في الميادين..استيقظ لترى المسخ يعانق المسخ..***استيقظ يا عمر لترى النضالات تجهض..استيقظ لترى التضحيات تطمس..استيقظ لترى الجماهير والانتفاضات الشعبية تقمع..استيقظ لترى المناضلين يشردون ويعتقلون ويقتلون...*......

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