ايفانكا ترامب تزور قاعدة امريكية في قطر . اعرف اسباب الزيارة

2019/12/16 | 06:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء زيارة إلى قاعدة العديد الجوية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة.وكتبت إيفانكا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط”.It was an honor to visit Al-Udeid Air Base, the largest U.S.military […]

