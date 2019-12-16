صحيفة: ايران تحاول إطفاء لهيب الاحتجاجات العراقية ضد الفساد والتهميش

2019/12/16 | 07:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الدور الذي تؤديه المليشيات الموالية لإيران في محاولة إطفاء لهيب الاحتجاجات العراقية ضد الفساد والتهميش.وقالت الصحيفة، في تقريرلها تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن المشهد العراقي اليوم يعبر بشكل واضح عن التغيير العميق الذي سجلته الأمة العربية منذ غزو العراق سنة 2003.[…]

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