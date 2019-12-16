تونسي.. رجل يعود للحياة بعد وفاته

2019/12/16 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / إكرام الميت دفنه، مقولة متداولة ومبدأ سائد يتبعه الناس عند وقوع حالة وفاة تكريمًا للمتوفي، ومن هذا المنطلق قامت أسرة باستلام أبيهم المسن وبدء مراسم الغسل استعدادًا لدفنه، ولكن الروح عادة إلى جسد الأب من جديد.منذ يومين واجه الأب مشكلة في التنفس ودخل إلى العناية المركزة ومحاولة إنعاشه ولكن محاولات الإنعاش أثبتت […]

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