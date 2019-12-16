فائق الشيخ علي : التصويت لمرشحي الكتل يعد خيانة للتظاهرات

2019/12/16 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- طالب عضو مجلس النواب المثير للجدل فائق الشيخ علي ، رئاسة الجمهورية ومجلس التواب ان يضعوا في الاعتبار مطالب المتظاهرين أولاً وتنفيذها في ترشيح رئيس الوزراء، وليس استخدام السياق الدستوري.•على رئاسة الجمهورية ومجلس النواب أن يضعوا في الاعتبار مطالب المتظاهرين أولاً وتنفيذها في ترشيح رئيس الوزراء، وليس استخدام السياق الدستوري.•لن […]

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