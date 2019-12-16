بيان القوى العراقيه حول دخول الدبابات الإيرانية بغداد

2019/12/16 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت المستقلة منذ ايام فيديو دخول آليات عسكرية إيرانية الى العراق ، عليه أصدر تجمع القوى العراقية للإنقاذ بيانا حول دخول آليات عسكرية إيرانية إلى العراق واصفا إياه بالاحتلال العسكري.وأضاف البيان أن الهدف من دخول هذه الآليات العسكرية هو القضاء على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد داعيا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية إنهاء تدخل […]

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