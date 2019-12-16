اردوغان سيحضر قمة ماليزيا التي تناقش مشاكل العالم الاسلامي

2019/12/16 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- افادت وكالة الأناضول للأنباء يوم امس الأحد بأن الرئيس التركي طيب رجب اردوغان من المقرر أن يحضر قمة في ماليزيا، حيث سيناقش المشاركون المشاكل التي تعصف بالعالم الإسلامي.وسيحضر أردوغان قمة كوالالمبور يومي 18 و19 ديسمبر بدعوة من رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.وسوف تناقش القمة التي ستعقد في الفترة من […]

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