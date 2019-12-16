فيديو + رابط شرح طريقة التقديم على الاستمارة قطع الاراضي السكنية

2019/12/16 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فيديو شرح طريقة التقديم على الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية / وزارة الاعمار والاسكان العراقية.رابط التقديم على الاستمارة

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