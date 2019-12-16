2019/12/16 | 08:15 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول معدات لمشروع تأهيل الحديد والصلب في خور الزبير من تركيا وايطاليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/16 | 08:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول معدات لمشروع تأهيل الحديد والصلب في خور الزبير من تركيا وايطاليا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول معدات لمشروع تأهيل الحديد والصلب في خور الزبير من تركيا وايطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).