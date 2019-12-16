2019/12/16 | 08:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين ان مجهولين اقدموا على تصفية اسرة كاملة في مدينة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وابلغ المصدر شفق نيوز، ان مجهولين قاموا بقتل اسرة مؤلفة من اب وام وثلاثة اطفال في حي المهندسين في مدينة البصرة.

واضاف المصدر ان طفلا من بين افراد الاسرة يبلغ من العمر سنة واحدة نجا من عملية القتل، مشيرا الى ان الجريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل اسرة ونجاة طفل من بين افرادها في البصرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل اسرة ونجاة طفل من بين افرادها في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).