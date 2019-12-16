النفط: قريباً سنحقّق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين المحسن

2019/12/16 | 09:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة النفط وجود توجه لدعم المنتجات والصناعات الخاصة، مبينة انه سيتم انتاج البنزين المحسن من المصافي الوطنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "هناك توجهاً من قبل وزارة النفط لدعم المنتجات والصناعات الخاصة كصناعة الزيوت، ومنها زيت المحركات، الذي وصل العمل به لمرحلة متقدمة وبشكل يرتقي للمواصفات العالمية".



وأضاف أن "جميع الصناعات الوطنية تعتمد على وزارة النفط في المشتقات النفطية، وكذلك الامر بالنسبة لمحطات الكهرباء".





وأشار جهاد الى أن "وزارة النفط تعمل على إنشاء المصافي النفطية كمصفى كربلاء الذي سيبدأ بالانتاج في العام 2022، وسيكون إنتاجه من البنزين المحسن بمواصفات عالية تعوض عن الاستيراد".



وتابع أن "النفط تستورد كميات محدودة من البنزين المحسن في الوقت الراهن، وسيتم الاستغناء عن ذلك مع استكمال مصفى كربلاء، وسيكون إنتاج البنزين المحسن من المصافي الوطنية".

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