إيران تعلق على مفاوضات السعودية وقطر لإنهاء الأزمة الخليجية

2019/12/16 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالأنباء عن مفاوضات بين السعودية وقطر بغية إنهاء الخلاف الدبلوماسي في الخليج، مؤكدا أن هذا يمثل تطورا جيدا

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