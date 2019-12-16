البنتاغون يعلق على التهديدات التركية بشأن قاعدتي أنجرليك وكورجيك

2019/12/16 | 09:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها تبذل جهودا للحفاظ على العلاقات مع تركيا، وذلك تعليقا على تهديد أنقرة بإغلاق قاعدتي "أنجرليك" و"كورجيك" أمام القوات الأمريكية.

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