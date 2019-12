العثور على مقبرة جماعية في الفلوجة.. 15 مقبرة أخرى في عموم الأنبار

2019/12/16 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية التابعة لرئاسة الوزراء، الأحد، البدء بإجراء الكشف الفني الأولي على مقبرة جماعية عثر عليها في الفلوجة شرقي محافظة الأنبار.

وقالت المؤسسة في بيان إنه "بحضور يحيى المحمدي النائب في مجلس النواب عن محافظة الأنبار، ومؤيد فرهاد قائم مقام قضاء الفلوجة، أجرى الفريق الفني المتخصص في مجال البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية التابع إلى مؤسسة الشهداء كشفا فنيا أوليا عن مقبرة جماعية واقعة في محافظة الأنبار/ قضاء الفلوجة/ قرية الفياض".

وأضافت، أن "المقبرة عثر عليها خلال القيام بأعمال فتح جدول للمياه يستخدم لأغراض سقي الأراضي الزراعية، حيث لاحظ فريق العمل العظام والملابس الظاهرة على السطح نتيجة الحفر العشوائي".

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في مؤسسة الشهداء عن وجود 15 مقبرة جديدة لمغدورين قتلوا إبان سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق مختلفة من مدن المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مختلف مدن الأنبار ما زالت تحوي على نحو 15 مقبرة جماعية لمغدورين تم اكتشافها من قبل الجهات المعنية لم يتم تنقيبها لغاية هذه الساعة، بانتظار الإجراءات القانونية لقيام فريق التنقيب بالعمل على انتشال جثث المغدورين".

وأضاف المصدر أن "المقبرة التي تم العثور عليها بالقرب من قضاء الفلوجة تضم عددا من جثث المغدورين الذين قتلوا على يد إرهابيي داعش ولم يتم معرفة هويتهم أو دلائل تشير على أنهم من مناطق ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة بانتظار عمليات فحص DNA لمعرفة هوية المغدورين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مقبرة جماعية في الفلوجة.. 15 مقبرة أخرى في عموم الأنبار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مقبرة جماعية في الفلوجة.. 15 مقبرة أخرى في عموم الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).