"الأحذية النباتية".. صرعة العالم الثورية في 2020

2019/12/16 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد أن اقتحمت الأطعمة النباتية الصديقة للبيئة، عالم الوجبات السريعة في 2019، يؤكد الخبراء أن المنتجات النباتية ستكون "الصرعة" الجديدة في عالم الأحذية، العام المقبل.

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