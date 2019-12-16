واشنطن تطرد دبلوماسيين صينيين بعد التجسس على قاعدة أميركية

2019/12/16 | 09:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رحّلت الولايات المتحدة سرا مسؤولين اثنين بالسفارة الصينية في واشنطن في سبتمبر بعدما توجها إلى قاعدة عسكرية حساسة في فرجينيا، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

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