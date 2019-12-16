المتظاهر ذو الـ١٥ عاما ينجو من محاولة اغتيال وسط الناصرية

2019/12/16 | 09:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بتعرض المتظاهر محمد باقر علي ذو الـ١٥ عاما لمحاولة اغتيال فاشلة في منطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "المتظاهر محمد باقر علي ذو الـ١٥ عاما تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة مسدس كاتم في منطقة الصالحية وسط الناصرية عن طريق أشخاص مسلحين في سيارة نوع النترا".

واضاف، انه "نجى من محاولتهم ولم يتعرض لأي إصابة".

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