مجهولون يقتلون اسرة ويبقون على طفل من افرادها في البصرة

2019/12/16 | 09:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، بأن مجهولين ارتكبوا جريمة مروعة في البصرة حيث قتلوا عائلة وابقوا طفل من بين افرادها.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مجهولين ارتكبوا جريمة مروعة في البصرة حيث أقدموا على قتل عائلة بأكملها مكونة من زوج وزوجة وطفليهما، فيما ابقوا على قيد الحياة طفلة ثالثة عمرها عامين، داخل منزل العائلة في حي المهندسين بمنطقة القبلة وسط البصرة".

واضاف ان "القوات الأمنية اتجهت لمكان الحادث وقامت بتطويقه دون ذكر مزيد من التفاصيل".

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