هل يُمكن ألرئيس الفاسد تعيّين رئيس الوزراء!؟

2019/12/16 | 09:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني هكذا إستقبل العراقيون رئيس الجمهورية المتحاصص برهم, بآلسب و اللعن و إطلاق صفة الفاسد و الظالم عليه!؟ طيب ..كيف يُمكن لرئيس فاسد بحكم الجماهير تعيّن […]

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