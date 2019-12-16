إدراج خمسة مواقع تراثية عراقية على لائحة الايسيسكو

2019/12/16 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أدرجت لجنة التراث بالعالم الإسلامي، أمس الأحد (15 كانون الاول 2019)، خمسة مواقع تراثية عراقية على لائحة الايسيسكو.

وجاء إدراج المواقع التراثية العراقية خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث بالعالم الإسلامي التي اقيمت بالرباط في المملكة المغربية.

والمواقع التي أدرجت على لائحة الايسيسكو هي (قشلة بغداد، الباب الوسطاني، قبة السراي، دار الوالي، بيت خليل باشا ، متحف الزعيم عبدالكريم قاسم).

يُشار إلى ان العراق سبق له ادراج أربعة مواقع في العام الماضي هي جسر حربي الآثري، مدينة الكوفة التاريخية، المدرسة المستنصرية، قصر العباسي.

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار/ الهيئة العامة للآثار والتراث، الاحد (8 كانون الأول 2019) استعادة 387 لوحاً وكسر من ألواح مدونة بالخط المسماري والتي نقلها متحف جامعة بنسلفانيا أثناء حفرياته في مدينة أور سنة 1922 لغرض صيانته

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أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، الثلاثاء، عن إلغاء حفلته الغنائية، بموسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، 12 الشهر الجاري، نظرًا للأحداث التي تمر بها العراق.

ونشر الساهر بوستر حفله، عبر حسابه الرسمي بموقع "

بغداد اليوم- متابعة

اتّهم الفنان العراقي سعدون جابر، ماجد المهندس بغناء إحدى أغنياته دون إذن منه، ‏خلال إحياء الأخير حفلًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ليلة الخميس.

ونشر سعدون جابر تغريدةً عبر منصة تويتر مهاجمًا م

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