2019/12/16 | 09:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد قناع (ماسك) الذهب بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ إذ إنه يمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية، وفقا للعديد من الدراسات.ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مجلة “إن ستايل” أن الذهب يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات، ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة البثور وشوائب البشرة.وأضافت المجلة الألمانية المعنية بالموضة والجمال أن الذهب يعمل أيضا على تنشيط سريان الدم في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قناع الذهب كنز من الفوائد للوجه والبشرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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