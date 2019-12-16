بنزيمه يقود الريال لتعادل قاتل مع بلنسيه بالدوري الإسباني

2019/12/16 | 09:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ الفرنسي كريم بنزيمه مساء الأحد فريقه ريال مدريد من تلقي خسارته الثانية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا في الوقت القاتل، قاد به الفريق الملكي للتعادل […]

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