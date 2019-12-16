مصرف الرافدين:صرف دفعة جديدة من السلف لـ 6000 موظف

2019/12/16 | 09:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن صرف دفعة جديدة من السلف لأكثر من 6000 موظف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام , إنه ” تم اطلق دفعة جديدة لأكثر من 6000 الاف موظف والتي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر

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