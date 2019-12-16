2019/12/16 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إن العمال...إن العاملات...إن الأجراء...إن الأجيرات...إن كل الكادحات...إن كل الكادحين...كن ينتظرن...كانوا ينتظرون...إبداع الشهيد عمر...من أجل التسريع...بتحقيق...أهداف الحركات...في كل العالم...°°°°°°وكان الإنسان...أملا...لكل العاملات...لكل العمال...لكل الأجيراتلكل الأجراء...لكل الكادحات...لكل الكادحين...في هذا ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - يا عمال العالم... يا كادحيه... لقد استشهد عمر...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - يا عمال العالم... يا كادحيه... لقد استشهد عمر...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).