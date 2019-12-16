المرشد الايراني يعين شهرياري أمينا عاما لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية

2019/12/16 | 09:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي امرا بتعيين حجة الاسلام “حميد شهرياري” أمينا عاما لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية خلفا للشيخ محسن اراكي.وجاء في امر […]

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