2019/12/16 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض فريق القوة الجوية بكرة القدم، اليوم الاثنين، مباراة هامة وقوية امام مولودية الجزائر، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد ضمن دور الـ١٦ لحساب جولة الإياب من بطولة كاس محمد السادس للأندية العربية الابطال.وقال المدرب ايوب اوديشو، إن “الفريق على اتم الجاهزية والاستعداد بعدما استفاد الجميع من المعسكر التدريبي الذي أقيم في تونس”، متمنيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصقور تسعى للتحليق في الجزائر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصقور تسعى للتحليق في الجزائر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصقور تسعى للتحليق في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).