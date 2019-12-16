2019/12/16 | 09:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة ماكلارين النقاب عن سيارة السباقات 620R المخصصة للقيادة على الطرقات العادية.وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الرياضية 620R الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات يزأر بقوة 620 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 620 نيوتن متر.وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الرياضية 620R الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكلارين تكشف عن أيقونتها 620R الجديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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