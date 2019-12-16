2019/12/16 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم الممثلة الدنمركية المولد آنا كارينا وفاتها متأثرة بإصابتها بالسرطان عن عمر ناهز 79 عاما.تعد كارينا واحدة من أكثر النجوم شهرة فيما يعرف بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية.وعُرفت كارينا بأدوارها في أفلام زوجها الأول المخرج جان لوك جودارد إذ ظهرت في سبعة من أفلامه.وقال لوران بيليندوز لوسائل الإعلام الفرنسية إن كارينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل آنا كارينا أيقونة السينما الفرنسية الجديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحيل آنا كارينا أيقونة السينما الفرنسية الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحيل آنا كارينا أيقونة السينما الفرنسية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).