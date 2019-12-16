2019/12/16 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أصدرت المديرية العامة للأشراف التربوي "قسم المتابعة والتقويم" توجيهاً الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة "أقسام الإشراف الإختصاصي" بشأن الإضراب عن الدوام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تصدر توجيها حول الإضراب عن الدوام ومشاركة الطلبة في التظاهرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تصدر توجيها حول الإضراب عن الدوام ومشاركة الطلبة في التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).