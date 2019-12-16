2019/12/16 | 09:40 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي أن سوء سلوك الرئيس دونالد ترامب يرقى إلى مصاف "جري...

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