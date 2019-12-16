مسلحون يقتلون عائلة كاملة داخل منزلها في البصرة

2019/12/16 | 09:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بأن مسلحين مجهولين قتلوا عائلة كاملة داخل منزلها في البصرة.وقال المصدر ان “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في حي المهندسين بمحافظة البصرة، واطلقوا النار على ساكنيه […]

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