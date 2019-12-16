وزارة النفط تعلن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين المحسن

2019/12/16 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة البنزين المحسن، مبينة أنه سيتم انتاج البنزين المحسن من المصافي الوطنية.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته وكالة صدى، إن “هناك توجهاً من قبل وزارة النفط لدعم المنتجات والصناعات الخاصة كصناعة الزيوت، ومنها زيت المحركات، الذي وصل العمل به لمرحلة متقدمة

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