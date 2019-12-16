مصرف الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة

2019/12/16 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اطلق مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، دفعة جديدة من المشمولين سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين خمسة ملايين الى 25 مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 6000 الاف […]

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