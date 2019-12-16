أكثر 10 موضوعات بحث عنها المصريون على جوجل في 2019

2019/12/16 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ مع اقتراب نهاية عام 2019 الكثير من الموضوعات تصدرت محرك البحث العالمي قوقل خاصة في مصر، وهذه قائمة بـأبرز 10 موضوعات حازت على اهتمام المصريين في 2019.المرتبة الأولى كانت رياضية بإمتياز فجدول مباريات الدوري المصري الممتاز كان هو الموضوع الأكثر بحثاً في 2019 ليأتي في المرتبة الثانية نتائج امتحانات الثانوية العامة والتي ينتظرها […]

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