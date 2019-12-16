مشاهد مرعبة لزلزال الفلبين العنيف

2019/12/16 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد مقطع فيديو مشاهد متنوعة للزلزال القوي، الذي هز صباح اليوم امس الأحد، جنوب الفلبين، مخلفا خسائر مادية جسيمة.وهز زلزال، بلغت شدته 6.9 درجة، جنوبي الفلبين، مما تسبب في انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق ودفع الناس للهروب من مراكز التسوق ومنازل وعدد من المباني الأخرى، وهم في حالة من الذعر.ويظهر الفيديو هيجان

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