شاهد.. العراق “مكبل” بالسلاسل في ساحة التحرير ببغداد

2019/12/16 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع متظاهرو ساحة التحرير، ليل أمس الاحد، خارطة العراق “مكبلة” بالسلاسل ويجوبون بها الساحة بترديد النشيد الوطني العراقي.

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