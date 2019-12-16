نائب:جلسة اليوم قد تشهد التصويت على مرشح رئاسة الوزراء

2019/12/16 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الاثنين، التصويت على مرشح رئاسة الوزراء خلال جلسة مجلس النواب المقررة اليوم، فيما أكد وجود خلافات بين المتظاهرين بشأن شخصية المرشح.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى عن براوري قوله، إنه “من المؤمل أن تكون هناك جلسة (اليوم الاثنين) للتصويت على مرشح رئاسة الوزراء، إلا

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