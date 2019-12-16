أمانة بغداد تعلن إصلاح تخسف

2019/12/16 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين (16 كانون الأول 2019)، إصلاح تخسف "عملاق" شمالي بغداد

وذكرت الأمانة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكاتها في دائرة بلدية الشعب أصلحت التخسف الحاصل في أحد خطوط المجاري الرئيسة ضمن منطقة البنوك، الذي يبدأ من محطة البنوك العمودية وينتهي بتقاطع نادي النفط بطول 520 متراً وقطر 60 سم وعمق 3 أمتار تحت الأرض".وأشارت الى أنه "سيسرع من عملية تصريف مياه المجاري والأمطار ويخدم اهالي المنطقة المذكورة".

بغداد اليوم _ بغداد

اشرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الأحد، تصاعدا خطيرا في جرائم اغتيال الناشطين والاعلاميين في بغداد والمحافظات، فيما قدمت 3 مقترحات للحد من تلك الجرائم.

وذكرت المفوضية العليا، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة من

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الدائرة الإدارية والمالية في محافظة نينوى، اليوم الاحد، فتح باب التعيينات لاصحاب الشهادات العليا على الملاك الدائم، لدائرة مباني نينوى وقسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعت المحافظة الراغبين من الذين تنطبق عليهم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة، اليوم الأحد، فوز تلاميذها بالمرتبة الأولى عالمياً بمسابقة الحساب الذهني، التي اقيمت في كمبوديا.

وذكرت مدير العلاقات العامة والاعلام، الهام علي محمد، في بيان تلقت (بغداد ا

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