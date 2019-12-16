2019/12/16 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما يكون بيب روث قد توفي منذ أكثر من 70 عاما لكن لاعب البيسبول الأميركي الذي اشتهر بضرباته القوية ما زال يحقق أرقاما كبيرة.وأعلن المسؤولون عن مؤسسة إس.سي.بي للمزادات والمتخصصة في بيع الأشياء التذكارية الرياضية المهمة بيع المضرب الذي استخدمه روث في تسجيل ضربته الخمسمائة عام 1929 بمليون و800 ألف دولار.وكان روث قد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 1.8 مليون دولار ثمن مضرب سلطان الضربات العنيفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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