منتدى الدوحة.. هذا ما قاله المسؤولون والخبراء عن مستقبل الغاز

2019/12/16 | 09:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل ازدياد الطلب العالمي عليه، فإن الغاز الطبيعي المسال سيرسخ موقعه بشكل أكبر في سوق الطاقة العالمية، كمصدر نظيف قادر على تغذية النمو الاقتصادي مستقبلا وبأقل كلفة.

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