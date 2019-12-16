2019/12/16 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد نسبة إقبال كبار الأندية الأوروبية على فكرة “توسيع دوري أبطال أوروبا”، وهي الفكرة التي لا يزال يعتبرها البعض، ومنهم الألماني يورغن كلوب، “فكرة كارثية”.إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تساند بشكل كبير، فكرة توسيع دوري أبطال أوروبا، وزيادة عدد المباريات، بهدف زيادة العوائد المادية.وتخوض الأندية الكبرى في أوروبا مفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أوروبا تفاصيل الشكل الجديد والاعتراضات لا تهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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