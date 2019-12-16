2019/12/16 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن اصلاح تخسف عملاق بأحد خطوط المجاري شمال شرقي العاصمة.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “ملاكاتها في دائرة بلدية الشعب قامت باصلاح التخسف الحاصل في احد خطوط المجاري الرئيسية ضمن منطقة البنوك والذي يبدا من محطة البنوك العمودية وينتهي بتقاطع نادي النفط بطول 520 متراً وقطر 60 سم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تصلح تخسفا شمال شرقي العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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