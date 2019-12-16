2019/12/16 | 09:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعَ نواب، اليوم الاثنين، تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح مهمة رئاسة الوزراء الى جانب وظيفته الأساسية بعد انتهاء المدة الدستورية المخصصة لتكليف شخصية معينة بتسلم مهام رئاسة الوزراء من دون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقع نيابي بتولي برهم صالح رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقع نيابي بتولي برهم صالح رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).